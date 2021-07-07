Çekim isminin anlamı nedir, Çekim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çekim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çekim ismi ne demek, Çekim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çekim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Çekim İsminin anlamı nedir? TDK Çekim anlamı:

Çekim isminin anlamı, Türk Dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1TDK Güzel ve muntazam görünüş.

2TDK Güç, takat

3TDK Çam yaprağı

4TDK Çam kozalağı

Çekim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Çekim ismi kuranda geçmemektedir.

Çekim isminin kökeni:

Çekim ism Farsça/ Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Çekim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Çekim isminin rengi:

Kırmızı

Çekim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Çekim isminin Harf Analizi Nedir ?

Çekim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Çekim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çekim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç : 4

E : 6

K : 14

İ : 12

M : 16

= 52 – Çekim İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Çekim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çekim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çekim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3 E: 5 K: 2 İ: 9 M: 4 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Çekim isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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