Çekimleri durdurulan Avatar 2'nin çekimlerine tekrar başlanıyor

Avatar'ın devam filmi Avatar 2'yi bekleyenlere müjdeli haberi yapımcı Jon Landau duyurdu. 'Avatar', gösterime girdiği 2009'da Türkiye'de 2.482.991 kişi tarafından izlenerek 26.636.520 TL hasılat elde etmişti.

237 milyon dolar bütçesi olan 'Avatar'ın dünyadaki hasılatı ise 2.787.965.200 dolardı. James Cameron, 11 yıl sonra 'Avatar’ı devam ettirme kararı aldı.

Mart ayında yapım aşamasında olan birçok Hollywood projesi gibi çekimleri salgın sebebiyle durdurulan 'Avatar 2'nin prodüksiyon süreci yeniden başlıyor. Yapımcı Jon Landau, kişisel Instagram hesabından filmin çekimleri için gelecek hafta Yeni Zelanda'ya dönecek olmalarından ötürü taşıdığı heyecanı paylaştı.

'Avatar 2'den sonra seriye hızlı bir şekilde devam edilecek. 'Avatar 2'nin gişede tahminlerin çok altında kalmaması halinde prodüksiyon öncesi hazırlıkları devam eden 'Avatar 3', 'Avatar 4' ve 'Avatar 5'in çekimleri ilerleyen yıllarda tamamlanacak.

Serinin planlanan gösterim tarihleri şöyle;

Avatar 2: 17 Aralık 2021

Avatar 3: 22 Aralık 2023

Avatar 4: 2025

Avatar 5: 2027

AVATAR 1 KONUSU NEDİR?

Bizleri hayal gücümüzün ötesinde muhteşem bir dünyaya taşıyacak olan film Na’vi adlı yok olmak üzere olan bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor.

Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının arasına gönderilir.

Askeri bir şirket uzaktaki bu gezegeni ve barındırdığı kaynaklaro incelemek üzere AVATAR adlı bir program oluşturmuştur. Bu program ile insanlar genetic mühendislik sonucu yarı insan yarı Na’vi haline getirilir ve misyoner olarak Pandora’ya gönderilirler.

Botanist Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) ile programa gönüllü olarak katılmış Jake’in bedenlerinin Avatar’I yaratılacak ve böylece Jake’e de felç olmuş bedenini başka bir formda kullanma şansı verilmiş olacaktır. Na’vi halkından Prenses Neytiri ile tanışan Jake, kendisini Pandora’ya gönderen tehlikeden bu halkı savunurken bulur.