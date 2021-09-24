Çekirdek enflasyon nedir, ne demek? Çekirdek enflasyon kaçtır, oranı ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR, NE DEMEK?

Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji gibi kontrol dışı olarak değerlendirilen ve genelde dışsallık etkisiyle volatil bir görünüm sergileyen kalemlerin dışarıda bırakıldığı göstergeye denir. Merkez bankaları çekirdek enflasyonu, politika etkinliği bakımından elbette kontrol ederler ancak alım gücünü asıl gösteren ‘manşet enflasyon’ olmasından dolayı genelde çekirdek enflasyonu direkt olarak hedeflemezler.

ÇEKİRDEK ENFLASYON KAÇTIR? ORANI NE KADAR?

Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı 2021 yılında yüzde 16,76 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 20,28, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 13,88 olarak gerçekleşmiştir.

Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 0,47 puan artışla 15,01’den yüzde 15,48’e yükselmiştir.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çekirdek enflasyon kendini birkaç gruba ayırarak, özellikle ani dalgalanmalar ile uçuk fiyat değişimleri gösteren ürünleri enflasyon hesaplama sepetlerinden çıkararak düzgün bir hesaplama yapmamıza yardım eder.

ÇEKİRDEK ENFLASYON HESAPLANIRKEN HANGİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Çekirdek enflasyon hesaplanırken tüketici fiyat endeksi üzerinden hesaplama yapılır. Tüfe, mal ve hizmetlerin tüketiciye sunulan satış fiyatları üzerinden enflasyon hesaplaması yapar. Bu sayede daha doğru sonuçlar elde edilir.