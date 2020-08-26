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  3. Çekmeköy'de eğlence kanlı bitti: 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de eğlence kanlı bitti: 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanının büyümesiyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de eğlence kanlı bitti: 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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