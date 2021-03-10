Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı! Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de iki küçük kardeşin öldüğü inşaatın sahibi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı.

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