Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı!
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy'de iki küçük kardeşin öldüğü inşaatın sahibi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı.
Son Dakika: İstanbul Çekmeköy'de 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşlerin öldüğü inşaatın sahibi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan iki kardeş evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda ölü bulunmalarına ilişkin gözaltına alınan inşaatın müteahhidi O.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen O.A., ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan zanlı, ifadesinin alınması sonrası "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, müteahhidin tutuklanmasına karar verdi.
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