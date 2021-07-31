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  3. Çekmeköy'de kontrolden çıkan araç uçtu: 1 yaralı

Çekmeköy'de kontrolden çıkan araç uçtu: 1 yaralı

Çekmeköy - Şile yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Sürücü, itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de kontrolden çıkan araç uçtu: 1 yaralı

Kaza, Şileyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. Şile istikametine seyreden 34 Z 6370 plakalı otomobilin sürücüsü Emine Yüce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüjü aştıktan sonra ormanlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Otomobil içinde sıkışan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı görerek yardıma gelen Ali Gündoğdu, "Şile istikametine gidiyordu sürücü. Refüjü aştıktan sonra ormanlık alana uçup ters dönüyor. Yardıma geldik bilinici açıktı" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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