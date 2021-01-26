Çektiği video kurgu çıkmıştı! O Youtuber ile ilgili flaş gelişme

Olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Sosyal deney olarak paylaşılan görüntüde su sattığı görülen 8 yaşındaki M.B.C. isimli çocuğun yanına giderek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılan görüntü çok konuşuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı taradından görüntüye ilişkin soruşturma başlatırken, YouTuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, talimat üzerine Fariz B.'yi gözaltına almak için harekete geçti.

YOUTUBER FARİZ'DEN AÇIKLAMA: "TUTUKLANMAKTAN KORKMUYORUM"

YouTuber Fariz haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabında bir video paylaşan Fariz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahtan beri klip çekiminde olduğum için ne telefona ne de medyaya bakabildim. Haber sitelerinde Twitter'da 'Fariz Youtuber' tutuklansın paylaşımları vardı. Bütün medya kurumlarından gelen bütün röportaj tekliflerini reddettim. Sanırım birilerinin damarına basmışım. Başıma şu an gelmeyen kalmadı. Bütün herkes tutuklanmamı istiyor. Polis ekipleri sabahtan beri arıyor. Klip çekimi nedeniyle gidemedim yarın avukatımla gideceğim. Yani şunu demek istiyorum: Şu an olayın inceliğini bilmeden bütün medya 21 yaşındaki çocuğu karşısına almış, niye biliyorum. Bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Beni tanıyanlar biliyor. Tutuklanmaktan korkmuyorum. Muhtemelen yarın tutuklanacağım. Hiçbir şeyden hiçbir şekilde korkmuyorum"

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira veriyordu. Video sosyal medyada çok konuşuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

Çocuk ve ailesiyle bir araya gelen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bunu izleyince ailenin pandemide işsiz kaldığını ve M.B.'nin su sattığına dair algı oluşturuldu. Ancak biz olayı araştırdığımızda ve aileyle görüştüğümüzde böyle bir şeyin olmadığını öğrendik. Fariz isimli Youtuber arkadaşın da bunun kurgusal olarak yaptığını öğrendik. İşin doğrusu hepimiz üzüldük. Bu yaşta bir çocuğun sadece bu amaçla kullanılması da doğru değil. Biz de devlet olarak da özellikle bu pandemi sürecinde herkese sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Biz burada bugün İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatıyla geldik. Aileyle ve çocukla görüştük. Allah'a hamdolsun ailenin durumu iyi. Bu çekilen videoda sosyal medyada çok yayıldı. Toplum vicdanını yaralayan bir olay oldu. Şunu çok net ifade edebilirim ki bu videoyu çeken arkadaşla ilgili yasal işlemleri başlatacağız" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili konuşan anne S.K. ise, "Büyük oğlumun arkadaşları bu Youtuber'lar. Gelip video çekmek istediler. Videonun içeriği hakkında bilgim yoktu. Geldiğinde oğluma ne çektiğini sordum. Su sattığını söyledi. Videoda da belli bir para alıyordu. Onu sorduğumda 'Abimden alıp Fariz abiye verdim' dedi. Bunun bir kurgu olduğunu söylemesini istedim. Ben çocuğumun su satan bir çocuk olarak görünmesinden hoşlanmadım. Dün akşam oğlumun arkadaşı geldi, oğlumun bütün sosyal medyada olduğunu söyledi. O şekilde öğrendim olayın bu boyutlara vardığını. Dün akşam en son Fariz'i aradım bunun bir kurgu olduğunu açıklasın diye. Yarın çekimi olduğunu ertesi gün açıklayacağını söyledi. Ben kesinlikle böyle bir çekim olacağını bilmiyordum. Çocuklarla eğlence videosu çekilecek diye biliyordum ben" ifadelerini kullandı.

Olayın kahramanı M.B.ise, "Video kurguydu. Fariz ile çekerken de işte böyle mendilci çocuk gibi şeyler ortaya çıktı. O cümlelerle alakalı bir ezber yapmadım. Doğaçlama yapmamı söyledi ben de doğaçlama yaptım. Takıldığım kısımlarda bana yardım etti. O para gerçek değildi. Üstünde kocaman geçersizdir yazıyordu. Ben onu kameraya göstermeden cebime koydum. Herhangi bir çıkarım olmadı. ben eğlenceli bir video sandım ama olay bu kadar çok büyüdü" şeklinde konuştu.