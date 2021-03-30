Çelik Yapılandırmacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Çelik Yapılandırmacı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik konstrüksiyon işlerinin, merdiven ve parmaklıkların, çeşitli kiriş uygulamalarını, sacdan çeşitli boru işlerini, toz altı kaynak tekniklerini, tahribatsız muayene yöntemlerini, temel metal şekillendirme, sac ve metal mobilya yeterliklerini iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde yapan kişidir.

Çelik Yapılandırmacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çelik Yapılandırmacı Maaşları

Çelik Yapılandırmacı maaşı ortalama aylık 3.800 - TL’dir. En düşük Çelik Yapılandırmacı maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 5.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çelik Yapılandırmacı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Çelik Yapılandırmacı Ne İş Yapar?

Çelik Yapılandırmacı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çelik yapılandırma yöntemlerini güvenlik kurallarına uygun olarak yapmak,

b) Seri iş ve montaj kalıplarını usulüne uygun olarak yapmak,

c) Soğuk şekillendirme kalıplarını tekniğe uygun olarak hazırlamak,

d) Çelik yapılandırmacıda kullanılan kesme ( CNC ve NC) makinelerinin güvenlik kurallarına uygun olarak kullanmak,

e) CNC Abkantta sacları bükme işlemini tekniğe güvenlik kurallarına uygun olarak yapmak,

f) CNC Puncda çalışma tekniği güvenlik kurallarına uygun olarak uygulamak,

g) Yüzeylere uygulanan temizleme, renklendirme ve parlatma,boyama işlemlerini yapmak,

h) Merdivenler, parmaklıklar, kolonlar, kirişler, sac boruları yapma işlerini yapmak,

i) Toz altı kaynağını tekniğe uygun olarak yapmak,

j) Tahribatsız muayene işini yapmak,

k) Mesleğin gerektirdiği işlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çelik Yapılandırmacı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar ana meslek grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar alt ana grubu oluşturur.

Meslek Grubu:

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Çelik Yapılandırmacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çelik Yapılandırmacı mesleğinin meslek kodu 7213.32 olarak belirlenmiştir

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