İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'ndan meydana gelen çatışmada ağır yaralanan bir Jandarma'nın ise şehit olduğunu açıklamıştı. Peki Celil Mutlu kimdir? | Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

CELİL MUTLU KİMDİR?

Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu Tunceli’de Eren6 operasyonunda görevliydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamada Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada ağır yaralanan bir Jandarma'nın (Astsubay Üstçavuş Cemil Mutlu) ise şehit olduğunu duyurdu.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ CELİL MUTLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu 32 yaşındaydı. Mersin’in Erdemli ilçesinde ikamet eden şehidimizin acı haberi ailesine verildi.

Tunceli, Ovacık kırsalında Eren Kış6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, biri de sağ ele geçirildi. Operasyonun ilk aşamasında çıkan çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Mutlu’nun Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tabiye Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber verildi. Baba Ali ve anne Emine Mutlu’ya acı haberi İlçe Kaymakamı Avni Kula ile birlikte jandarma ve emniyet yetkileri verdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Öte yandan şehidin naaşının Tunceli’den Elazığ’a götürüleceği oradan da hava yolu ile Mersin’e getirileceği öğrenildi.

Evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı yarın Erdemli ilçesinde bulunan Ulucamii’de öğle namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı bildirildi.