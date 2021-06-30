Celil Nalçakan'nın Elmalı davası hakkındaki açıklaması olay oldu: "Kendimi ihbar ediyorum!"

Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğradığı ve sanıkların tutuksuz yargılandığı Elmalı davasına ünlü isimler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Celil Nalçakan oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızgınlığını dile getirdi.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

43 yaşındaki oyuncu Celil Nalçakan, Twitter hesabından yazdığı yazıda kendini ihbar ettiğini söyleyerek çocuklarını istismara uğratan anne ve üvey babayla karşılaşırsa yapacağı şeyi açıkladı.

"KIRILMADIK KEMİK BIRAKMAYACAĞIM"

Sanıkların adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösteren Nalçakan, "Kendimi ihbar ediyorum! Rahmi A. ve Merve A. iblisleriyle bir yerde, bir şekilde karşılaşırsam, kırılmadık kemik bırakmayacağım vücutlarında" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımının altına birçok kullanıcıdan destek tweetleri yağdı...

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi.

Celil Nalçakan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?