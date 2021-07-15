Çelim isminin anlamı nedir, Çelim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çelim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çelim ismi ne demek, Çelim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çelim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Çelim İsminin anlamı nedir? TDK Çelim anlamı:

Çelim isminin anlamı, TDK'da iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1 Güç, kuvvet

2 Tavır, çalım

Çelim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Çelim ismi kuranda geçmemektedir.

Çelim isminin kökeni:

Çelim ismi Farsça 7 Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Çelim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Çelim isminin rengi:

Zeytuni

Çelim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Çelim isminin Harf Analizi Nedir ?

Çelim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Çelim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çelim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç : 4

E : 6

L : 15

İ : 12

M : 16

= 53 – Çelim İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

Çelim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çelim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çelim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3 E: 5 L: 3 İ: 9 M: 4 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Çelim isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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