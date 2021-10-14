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Celse ne demek, TDK'ya göre Celse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Celse kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Celse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Celse nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Celse kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Celse ne demek, TDK'ya göre Celse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Celse ne demek? Celse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi celse kelimesi. Peki celse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre celse nedir, celse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CELSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Celse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Celse kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre celse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oturum

CELSE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir ay sonraki celsede de yeni savcının evvelkine katılması üzerine ittifakla beraat kararı.

CELSE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- celseyi açmak
- celseyi tatil etmek

CELSE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- açık celse, gizli celse, hafi celse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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