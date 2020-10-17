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  3. Celtic 0-2 Rangers | MAÇ SONUCU

Celtic 0-2 Rangers | MAÇ SONUCU

İskoçya Premiership'teki Old Firm derbisinde Glasgow Rangers, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Celtic'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Celtic 0-2 Rangers | MAÇ SONUCU

İskoçya Premiership'te Celtic ile Glasgow Rangers arasında Old Firm derbisinin heyecanı yaşandı. Glasgow Rangers, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Celtic'i 2-0 ile geçti. Konuk ekibi galibiyete taşıyan goller, 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson'dan geldi. 

Geçtiğimiz sezon oynanan maça kadar Celtic, evindeki son 15 Old Firm derbisini galibiyetle tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon bu seriyi 2-1'lik galibiyetle sonlandıran Glasgow, bu yıl da kazanarak üst üste iki Old Firm derbisinden deplasman galibiyeti çıkarmayı başardı. 

İskoçya Premiership'te Rangers, puanını 29 yaparak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Celtic ise 25 puanda kaldı. 

İLK 11'LER

Celtic: Barkas, Duffy, Brown, Klimala, Ntcham, Elyounoussi, Frimpong, Ajer, McGregor, Welsh, Laxalt

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Kamara, Davis, Arfield, Barker, Kent, Morelos

Stat: Old Firm

Onur Çelik
Spor Editörü


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