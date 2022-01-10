Cem Ayini ne demek, TDK'ya göre Cem Ayini kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cem ayini ne demek? Cem ayini TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cem ayini kelimesi. Peki cem ayini ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cem ayini nedir, cem ayini kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEM AYİNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cem ayini kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cem ayini kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mevlevi ve Bektaşi tekkelerinde kadın ve erkeğin birlikte katıldığı, dinî müzikli sohbet töreni, ayinicem

