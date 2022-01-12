Cem Bölükbaşı'dan müjdeli haber! Formula 2'de yarışacak!

Son yıllarda performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve çok iyi bir ivme kazanan milli sporcu Cem Bölükbaşı'dan müjdeli haber geldi. Genç sporcu bir süredir iddiaları çıkan Formula 1'in bir alt destek serisi olan Formula 2'de yarışacağını resmen açıkladı. Cem Bölükbaşı'nın, Charouz Racing ile tam sezon mücadele edeceği duyuruldu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cem Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3'ten F2'ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu." ifadelerine yer verdi.

"BENZİNCİDE BİLE SORULUYORDU"

Bu konunun kendisine uzun süredir sorulduğunu belirten Bölükbaşı, "Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2'nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.

"DAHA ÇOK BAŞINDAYIZ"

Daha yolun başında olduğunu aktaran Bölükbaşı, "Kısa bir süre de olsa çok uzun bir yol aldık. Dijitaldeki bilinirliğim Formula 1'in de dikkatini çekti. Espor'dan gelip Formula 2'ye çıkan ilk pilot oldum. Hikaye olarak onların da ilgisini çekiyor bu. Belki de sanal dünyadan gelip tarihin ilk Formula 1 pilotu olacağım. Bu seviye çok büyük bir adım ama daha başlangıç. Daha çok başındayız. Yarışmayı seviyoruz. Çok stresli olsa da yarış haftaları çok keyifli." dedi.

ARAÇTA AZ ANTRENMAN ŞANSINIZ VAR

Simülasyonun önemine de dikkat çeken Milli sporcu "Şu anda bütün Formula 1 takımlarının ve pilotlarının en büyük yatırımları simülasyon sistemlerine oluyor. İlk ayarlar simülasyonda yapılıyor. Araçta daha az antrenman şansınız var. Cuma günü araca oturduğunuzda bütün ayarlar simülasyona göre yapılıyor. Hamilton da bu sezon bir açıklamasında; "Daha önce çok simülasyon kullanmıyordum ama bu sezon yoğunlaştım" dedi. Benim simülasyondan gelişim bu sebeple önemli. Bir pilotun simülasyonda iyi olması önem taşıyor." ifadelerini kullandı.