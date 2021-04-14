Çorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildiKız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildiTenis camiasının acı kaybı! Can Üner hayatını kaybetti!Bakanı Pekcan ve KKTC Bakanı görüşmesi: Türkiye ile KKTC işbirliği vurgulandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladıGalatasaraylı oyuncu Elabdellaoui’ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyorGoodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi olduVatandaşın talebi üzerine belediye parkı yeniliyor67 yıllık dert sona erdi! Hasköy’ün uzun yıllardır süren tapu sorunu çözüldüMardin’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Cem Davran 'Aşkın Tarifi' ile ekranlara geri dönüyor!

Cem Davran 'Aşkın Tarifi' ile ekranlara geri dönüyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Cem Davran, yeni dizi 'Aşkın Tarifi' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cem Davran 'Aşkın Tarifi' ile ekranlara geri dönüyor!

Bir süredir '3'ü Bir Arada' isimli oyunu sahneleyen başarılı oyuncu Cem Davran, Koronavirüs salgını nedeniyle sahneye ara vermek durumunda kalmıştı. Davran, 'Aşkın Tarifi' adlı dizi için yapım şirketi NTC Medya ile el sıkıştı.

YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu yapım şirketinin Kanal D için çekeceği yazlık dizi 'Aşkın Tarifi' ile anlaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu ile anlaşan şirket bu defa Cem Davran'la da el sıkıştı. Çekimlerin başlaması için sabırsızlandığını söyleyen Davran, dizide 'Hazım' karakterine hayat verecek. Heyecanla beklenen dizinin konusu ise Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

Cem Davran 'Aşkın Tarifi' ile ekranlara geri dönüyor!

Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı dizinin çekimlerine yakında başlanacak. Kadir Doğulu ile Yasemin Conka'nın da rol alacağı dizinin önümüzdeki haftalarda seti başlayacak.

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT