Cem Davran 'Aşkın Tarifi' ile ekranlara geri dönüyor!

Bir süredir '3'ü Bir Arada' isimli oyunu sahneleyen başarılı oyuncu Cem Davran, Koronavirüs salgını nedeniyle sahneye ara vermek durumunda kalmıştı. Davran, 'Aşkın Tarifi' adlı dizi için yapım şirketi NTC Medya ile el sıkıştı.

YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu yapım şirketinin Kanal D için çekeceği yazlık dizi 'Aşkın Tarifi' ile anlaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu ile anlaşan şirket bu defa Cem Davran'la da el sıkıştı. Çekimlerin başlaması için sabırsızlandığını söyleyen Davran, dizide 'Hazım' karakterine hayat verecek. Heyecanla beklenen dizinin konusu ise Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı dizinin çekimlerine yakında başlanacak. Kadir Doğulu ile Yasemin Conka'nın da rol alacağı dizinin önümüzdeki haftalarda seti başlayacak.