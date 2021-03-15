Türk sanat camiasının büyük isimlerinden olan Cem Karaca'nın özle hayatı araştırılıyor. Peki Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

CEM KARACA'NIN EŞİ İLKİM KARACA KİMDİR?

İlkim Karaca Cem Karaca ile hayatını 2001 yılında birleştirmişti. Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında dünyaya geldi. Çeşitli üniversitelerde okumuş fakat hiçbirini tamamlamadı. En son İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir.

İstanbul Radyosu’nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da da işe başladı. Başından üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı.