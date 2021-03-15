Milyonların merakla beklediği gün geldi, Kabine toplanıyor! Kısıtlamalar geri dönecek mi?Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında?Bursaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBursaspor'da futbolcular isyan bayrağını çekti: "Tek kuruş almayan futbolcu grubuyuz"EKYS soru ve cevapları tamamı |MEB EKYS soru ve cevapları 2021İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 25 bin 372 kişiye işlem yapıldı!15 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni elektronik ürünler!15 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Resmi Gazete bugün | Resmi Gazete 15 Mart 2021Genç hemşire evinde vurulmuş halde bulundu!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Anadolu rock müziğin usta isimlerinden merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Türk sanat camiasının büyük isimlerinden olan Cem Karaca'nın özle hayatı araştırılıyor. Peki Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

CEM KARACA'NIN EŞİ İLKİM KARACA KİMDİR?

İlkim Karaca Cem Karaca ile hayatını 2001 yılında birleştirmişti. Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında dünyaya geldi. Çeşitli üniversitelerde okumuş fakat hiçbirini tamamlamadı. En son İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu. Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir. 

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında?

İstanbul Radyosu’nda  Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da da işe başladı. Başından üç evlilik geçen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT