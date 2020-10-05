Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir? Kaç yaşında? 2017 yılında Cem Özer ile dünya evine giren Pınar Dura'nın hayatı merak konusu oldu. Cem Özer'in kendisini aldattığı anların görüntüleri ve konuşmaları ifşa olan Pınar Dura'nın bu duruma nasıl tepki vereceği de merak ediliyor. Peki Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir? Kaç yaşında? Pınar Dura Cem Özer arasında yaş farkı kaç?

Cem Özer'in uygunsuz görüntüleri ifşa oldu!

PINAR DURA KİMDİR?

Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Dura, üniversite eğitimini Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Dura, "Kime Diyorum Ben" adlı sohbet programıyla medya sektörüne adım attı. Bu projenin arkasından Emma Ajans'ta metin yazarlığı yaptı, ç eşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı görevini yerine getirdi.



Aynı zamanda ünlülerle röportajlara imza atan Dura, köşe yazarlığından sonra TVEM kanalından program teklifi aldı. Hafta içi her gün yayınlanan magazin programında yorumcu olarak bulundu, iki sene boyunca TV programı sunuculuğu yaptı. Senaryo ekibiyle çalışan Dura, dizi senaristliği de yapmaktadır. Pınar Dura 2017 yılında oyuncu Cem Özer ile evlendi.

CEM Ö ZER KİMDİR?

Cem Özer , 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmeden ayrıldı. Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı.Zaten de böyle ünlendi. Sinema ve tiyatro oyunculuğu bir yana, esas alametifarikası Laf Lafı Açıyor‘du. 1991 eylülünde yayımlanmaya başlayan bu talk show, televizyon tarihimizin demirbaşlarından sayıldı. “Ben sizin yerinizde olsam yalnız bu programı seyrederdim,” sloganlı Cem Özer, özel televizyonların yarattığı ilk yıldızlardan.

Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.

20 Eylül 1991’de Star TV‘de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Türkiye’nin güldüğü bu adam, sivri diliyle dikkat çekti. Medya, sanat ve siyaset dünyasına yönelik eleştirileri, zaman içinde söylediklerinin etkisizleşmesine neden oldu.

Sinan Çetin‘in Berlin in Berlin’inde, Ezel Akay‘ın Neredesin Firuze’sinde, Barış Pirhasan‘ın Ademin Trenleri’nde oynadı.

Evlilikleri :

1. Evliliği; ünlü müzisyen Erol Pekcan‘nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te evleniyor ve Cemre (d.1990) adında bir kızı var bu evlilikten. 1989’da boşanıyorlar.

2. Evliliği; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le evleniyor. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.

3. Evliliği; 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evlendi , 2005 de boşandı.

4. Evliliği; Cem Özer dördüncü evliğinde 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile evlendi 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var.

5. Evliliği; Cem Özer 5'inci evliliğini Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.

Eserleri

Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları, (ISBN 9752540570)

A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997, (ISBN 9757939420)

Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976

Filmografisi

O Hayat Benim - (2016-2017) - Kenan

Sen Benimsin - 2015 - Kudret

Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"

Acayip Hikayeler - 2012

Sıcak - 2008

Adem'in Trenleri - 2007

Bir İhtimal Daha Var - 2006

Sen Ne Dilersen - 2005

Masum Değiliz - 2005

3. Tür - 2004

Melekler Adası - 2004

Neredesin Firuze - 2003

Şıh Senem - 2003

90-60-90 - 2001

Ölüm Peşimizde 2000

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Asansör 1999

Karışık Pizza - 1998

Usta Beni Öldürsene - 1996

Berlin in Berlin - 1993

Varyemez - 1991

Anılar - 1989

Zirvenin Bedeli - 1989

Hanım - 1988

Umutların Ötesi - 1988

Vurmayın - 1987

Menekşeler Mavidir - 1987

Güldürme Beni - 1986

Dayak Cennetten Çıkma - 1986

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

Yirmidört Saat - 1976

Tiyatro :

2013 – Buyur Burdan Kaç – İSTANBUL SAHNE TİYATROSU “yönetmen”

2005 – Sen Olmasaydın