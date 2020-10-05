Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir? Kaç yaşında? Pınar Dura Cem Özer arasında yaş farkı
Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir? Magazin gündemine bomba gibi düşen uygunsuz fotoğrafları ile gündem olan Cem Özer'in eşi Pınar Dura'nın hayatı merak konusu oldu. 2017 yılında Cem Özer ile evlenen Pınar Dura kimdir? Kaç yaşında? Pınar Dura Cem Özer arasında yaş farkı kaç? Instagram adresi ne?
Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir? Kaç yaşında? 2017 yılında Cem Özer ile dünya evine giren Pınar Dura'nın hayatı merak konusu oldu. Cem Özer'in kendisini aldattığı anların görüntüleri ve konuşmaları ifşa olan Pınar Dura'nın bu duruma nasıl tepki vereceği de merak ediliyor. Peki Cem Özer'in eşi Pınar Dura kimdir? Kaç yaşında? Pınar Dura Cem Özer arasında yaş farkı kaç?
Cem Özer'in uygunsuz görüntüleri ifşa oldu!
PINAR DURA KİMDİR?
Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Dura, üniversite eğitimini Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Dura, "Kime Diyorum Ben" adlı sohbet programıyla medya sektörüne adım attı. Bu projenin arkasından Emma Ajans'ta metin yazarlığı yaptı, ç eşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı görevini yerine getirdi.
Aynı zamanda ünlülerle röportajlara imza atan Dura, köşe yazarlığından sonra TVEM kanalından program teklifi aldı. Hafta içi her gün yayınlanan magazin programında yorumcu olarak bulundu, iki sene boyunca TV programı sunuculuğu yaptı. Senaryo ekibiyle çalışan Dura, dizi senaristliği de yapmaktadır. Pınar Dura 2017 yılında oyuncu Cem Özer ile evlendi.
CEM Ö ZER KİMDİR?
Cem Özer , 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmeden ayrıldı. Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. Güçlü bir hitabet yeteneği ile tek adam şovları yaptı.Zaten de böyle ünlendi. Sinema ve tiyatro oyunculuğu bir yana, esas alametifarikası Laf Lafı Açıyor‘du. 1991 eylülünde yayımlanmaya başlayan bu talk show, televizyon tarihimizin demirbaşlarından sayıldı. “Ben sizin yerinizde olsam yalnız bu programı seyrederdim,” sloganlı Cem Özer, özel televizyonların yarattığı ilk yıldızlardan.
Televizyonda Laf Lafı Açıyor adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Şansını Dene yarışmasında yarışmacı olarak görev aldı. Çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.
20 Eylül 1991’de Star TV‘de Laf Lafı Açıyor programını yapmaya başladı. İlk programa Hülya Avşar, Cenk Koray ve Müjdat Gezen konuk oldu. Türkiye’nin güldüğü bu adam, sivri diliyle dikkat çekti. Medya, sanat ve siyaset dünyasına yönelik eleştirileri, zaman içinde söylediklerinin etkisizleşmesine neden oldu.
Sinan Çetin‘in Berlin in Berlin’inde, Ezel Akay‘ın Neredesin Firuze’sinde, Barış Pirhasan‘ın Ademin Trenleri’nde oynadı.
Evlilikleri :
1. Evliliği; ünlü müzisyen Erol Pekcan‘nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te evleniyor ve Cemre (d.1990) adında bir kızı var bu evlilikten. 1989’da boşanıyorlar.
2. Evliliği; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le evleniyor. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı.
3. Evliliği; 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile evlendi , 2005 de boşandı.
4. Evliliği; Cem Özer dördüncü evliğinde 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile evlendi 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var.
5. Evliliği; Cem Özer 5'inci evliliğini Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.
Eserleri
Yastıkaltı Hikayeleri, Neden Kitap Yayınları, (ISBN 9752540570)
A! Cem'i Yazılar, Parantez Yayınları, Mart 1997, (ISBN 9757939420)
Yirmidört Saat (Film senaryosu), 1976
Filmografisi
O Hayat Benim - (2016-2017) - Kenan
Sen Benimsin - 2015 - Kudret
Buyur Burdan Kaç - 2013- İSTANBUL SAHNE TİYATROSU "yönetmen"
Acayip Hikayeler - 2012
Sıcak - 2008
Adem'in Trenleri - 2007
Bir İhtimal Daha Var - 2006
Sen Ne Dilersen - 2005
Masum Değiliz - 2005
3. Tür - 2004
Melekler Adası - 2004
Neredesin Firuze - 2003
Şıh Senem - 2003
90-60-90 - 2001
Ölüm Peşimizde 2000
Aşkın Dağlarda Gezer - 1999
Asansör 1999
Karışık Pizza - 1998
Usta Beni Öldürsene - 1996
Berlin in Berlin - 1993
Varyemez - 1991
Anılar - 1989
Zirvenin Bedeli - 1989
Hanım - 1988
Umutların Ötesi - 1988
Vurmayın - 1987
Menekşeler Mavidir - 1987
Güldürme Beni - 1986
Dayak Cennetten Çıkma - 1986
Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981
Yirmidört Saat - 1976
Tiyatro :
2013 – Buyur Burdan Kaç – İSTANBUL SAHNE TİYATROSU “yönetmen”
2005 – Sen Olmasaydın