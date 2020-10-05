Cem Özer'in uygunsuz görüntüleri ifşa oldu!

Ünlü oyuncu Cem Özer hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre evli ve iki çocuk babası olan 61 yaşındaki oyuncunun uygunsuz fotoğrafları ifşa oldu. Söylemezsem Olmaz programında ortaya çıkan bu iddia magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

İddialara göre 61 yaşındaki oyuncu kendisi gibi evli olan Almanya'da yaşayan bir takipçisi ile önce arkadaşça sohbet etti sonrasında ise uygunsuz fotoğraflarını gönderdi.

Beyaz TV'de yayınlanan bu görüntülerin ardından tacize uğradığını iddia eden kadının tacize uğradığını şöyle anlattı; "Ben Almanya'da yaşayan gurbetçi bir bayanım. Bir ünlü tarafından tacize uğradım ve uygun olmayan, resimler, fotoğraflar, videolar atıldı. Monıca Belluci'ye benziyorsunuz diyerek arkadaşlık kurmaya çalıştı. Sapık Sapık konuşmalar yaptı bunu başka kadınlara yapmasın ve belli yaşa gelmiş bir insanın böyle şeyler yapmasın diye ifşa etmek istiyorum."

Özer'in çırılçıplak görüntülerini attığı gurbetçi kadın yazışmaları ve oyuncunun çıplak fotoğraflarını da sunucu Seren Serengil'e gönderdi.

Olayların ardından görüntüleri ifşa edilen Cem Özer programa katıldı. Özer şu sözlerle kandırıldığını ve gurbetçi kadınla birlikte olduğunu itiraf etti:

"Bu kadın bahsettiğiniz gib taciz edilmiş hiç tanımadığım bir kadın değil. Daha önce Büyük Birlik Partisinden Gelecek Partisine geçmiş Avcılar'da siyasetle uğraşan bir adam ben aradı Cem bey benim yanıma geleceksin. Ben bu kadına ev aldım senin yüzünden ayrıldık. Bana bu parayı vereceksin diyerek bana şantaj yaptı.

Bundan 11 sene önce Almanya turnesindeyken bir gece birlikte olduk. Bundan 6 sene önce de sosyal medyadan beni buldu ve flörtleşmeye mesajlaşmaya başladık. Birbirimizle sosyal medyadan sevişmeye başladık ben sonradan bu kadının evli olduğunu öğrendim. Sonra ben bunu öğrenince engelledim fakat pandem döneminde tekrar benimle görüşmek istedi.

Görüntülü olarak 35 dakika görüştük. Kendisini tanımayan biriyle 35 dakika nasıl konuşmuş."

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