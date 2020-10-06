Bir takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmeleri ve yazışmaları ifşa olan ünlü oyuncu Cem Özer'in eşi Pınar Dura'dan ilk açıklama geldi. Cem Özer ve Pınar Dura kamera karşısına geçerek birlikte yaşadıkları duruma ilişkin birbirlerine destek mesajları verdi.

Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği iddia edilmişti. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine programa telefonla bağlanan Cem Özer şöyle açıklama yaptı:

“Bu kadın hiç tanımadığım biri değil. Adı Menekşe Keskin. 11 sene önce Almanya’da bir geceliğine birlikte olduk. Bekardım. 6-7 sene önce sosyal medyadan beni buldu. Sosyal medyadan sevişmeye başladık.Evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Pandemi döneminde yalvardı yakardı, yeniden ekledim. Görüntülü olarak 35 dakika görüştük.” dedi.

Olayın ardından Cem Özer'in 2017 yılında nikah masasın oturduğu eşi Pınar Dura'dan ilk açıklama geldi. Dura eşi Cem Özer ile birlikte kamera karşısına geçerek şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir de evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Bizim aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem 'bekarken' Almanya'da bu kadınla minik bir beraberliği olmuş" dedi.

Cem Özer ise karısından tekrar özür dileyerek: "Evet bir hata ettim, karım varken böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Normal dönemimizde değil sıkıntılı bir dönemimizdeydik. Bazen insan sıkıntılı dönemlerinde ne yapacağını bilemiyor. Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir" dedi.

Konuşmasına devam eden Özer, "O bizim sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılmış. Bir aracıyla arandım ben 'sana bir ceza keseceğiz' dediler. Canım karımdan özür diliyorum. Gerçekten yaptığım bir hataydı. Ona teşekkür ediyorum benim yanımda, beni anladı" ifadelerini kullandı.

Pınar Dura dün akşam eşine destek olmak için doğum gününü kutlayarak şu paylaşımı yaptı;

'Güzel ruhlu sevgilim, sen, hayata karşı duruşunla, engin bilgi birikiminle, mütevazi ruhunla, duygusallığınla ve merhametinle bana hep ilham veriyorsun. Senin oyunculuğunu izlerken bir hayranın, evimizde ise hayat arkadaşın ve karın olmaktan gurur duyuyorum. Yaşama sevincim, Doğum Günün Kutlu Olsun.. Seni çok ama çok seviyorum... Aşkım'