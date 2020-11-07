Cem Yılmaz ve Saadet Özsırkıntı'nın kulis fotoğrafları ortaya çıktı!

Serenay Sarıkaya ile kısa bir süre önce ilişkilerinin sonlandığını açıklayan Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde yeni bir aşk dedikodusu ile anıldı. İddialara göre bir gösterisi çıkışında sunucu Saadet Özsırkıntı’nın Cem Yılmaz’ı kuliste ziyaretinin ardından ikili yakınlaştı.

Aşk dedikodularının ardından iki tarafta açıklama yaparak bu iddiaları yalanladı.

Ancak Saadet Özsırkıntı'nın Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takipten çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

Açıklamaların ardından kuliste yakınlaştıkları iddia edilen çiftin aynı gün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

GossipPasta adlı kullanıcı tarafından Instagram üzerinden yayınlanan fotoğrafta Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz'ın keyifli halleri gözlerden kaçmazken, Özsırkıntı'nın gösterişli kıyafeti ise görenleri hayrete düşürdü.