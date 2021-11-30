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Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?

Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bugün (8 Aralık) Aydın'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Birçok kişi Aydın'ın kim olduğunu ve neden hayatını kaybettiğini merak ediyor. Peki, Cemal Aydın'ın sağlık durumu nasıl? Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü? İşte detaylar...

Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?

Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanları arasında yer alan Cemal Aydın kalp krizi geçirdi. Aydın Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.  Bu bağlamda, Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?  Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?

CEMAL AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın kalp krizi geçirdi. Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın yoğun bakımda tedavi altındaydı. Cemal Aydın bugün (8 Aralık) tarihinde hayatını kaybetti.

Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?

Ankaragücü Kulübü durumla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamada, "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

CEMAL AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Cemal Aydın’ın 1948 doğumlu olduğu bilinmektedir. 73 yaşındaki Cemal Aydın 1996-2008 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün onursal başkanlığını üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yapmıştır. 

Cemal Aydın kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?

Aydın'a, Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verilmiştir. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etmiştir. 

Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düşmüştür.

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