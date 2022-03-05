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  3. Cemal Enginyurt evine gelen doğalgaz faturasının tutarını açıkladı, eşinin sitemini anlattı: Bizim derdimizi niye gündeme getirmiyorsun?

Cemal Enginyurt evine gelen doğalgaz faturasının tutarını açıkladı, eşinin sitemini anlattı: Bizim derdimizi niye gündeme getirmiyorsun?

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, evine 2 bin 100 TL doğalgaz faturası geldiğini söyledi.

FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eşiyle yaşadığı doğalgaz faturası diyaloğunu anlattı. Eşinin kendisini aradıktan sonra ismini sorduğunu ifade eden Cemal Enginyurt, evine gelen doğalgaz faturasının tutarını da açıkladı.

"2 BİN 100 LİRA FATURA GELMİŞ BİZİM EVE"

Enginyurt katıldığı programda şunları söyledi:

"Geçenler hanım beni telefonla aradı. 'Cemal Enginyurt ile mi görüşüyorum?' dedi. Buyurun dedim, şaşırdım. Dedi, 'Sen herkesin derdiyle dertleniyorsun, anlatıyorsun da. Bizim derdimizi niye bir gün gündeme getirmiyorsun?'. Ne oldu hanım, dedim. 2 bin 100 lira fatura gelmiş bizim eve. Doğalgaz faturası gelmiş. 900 lira gelirken 2 bin 100 lira gelmiş."

Cemal Enginyurt evine gelen doğalgaz faturasının tutarını açıkladı, eşinin sitemini anlattı: Bizim derdimizi niye gündeme getirmiyorsun?

Tayfun Altuntaş
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