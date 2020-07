MHP'de basına yansıyan açıklamalarıyla çoğu kez uyarılan sivri dilli vekillerden olan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partisinin disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk edildi. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi fındık fiyatları üzerinden eleştirmiş, "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" demişti. Bugün ise MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, yaptığı açıklamada, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Peki Cemal Enginyurt kimdir? Hangi partiden? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR? HANGİ PARTİDEN?

Cemal Enginyurt , 9 Nisan 1965, Ordu, Türk gazeteci, politikacı ve milletvekilidir.

9 Nisan 1965 senesinde Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat alanında yaptı. Şimdilik Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 sene hapiste kaldı. 1986 senesinde Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurarak,12 Eylül ardından İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 senesinde MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 senesinde MHP MYK üyesi, 1994 senesinde MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı sene MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 senesinde MHP Ordu İl başkanlığına yine seçildi, 1999 senesinde MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 senesinde MHP Ordu İl Başkanlığı görevi yine seçildi. Bu görevi 2014 senesine kadar sürdürdü. 2014 ulusal seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ancak seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Ordu milletvekilidir.

KAÇ YAŞINDA?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 55 yaşındadır.

NE OLMUŞTU?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirerek, “Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı’ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Enginyurt. açıklamaları nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kendisini uyardığını belirtmişti.