Cemal Enginyurt nerden aday olmak istediğini açıkladı, ancak tek şartı var

Renkli kişiliği ve açık oturumlarda yaptığı tartışmalı açıklamaları ile bilinen CHP İstanbul milletvekili ve DP genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt, nerden aday olmak istediğini açıklarken tek şartı olduğunu belirtti.

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Cemal Enginyurt nerden aday olmak istediğini açıkladı, ancak tek şartı var

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini ilan etti.

''YEREL SEÇİMLERDE ORDULULAR DA BİZİ DESTEKLER"

CHP listesinden milletvekili olan Enginyurt, ''Yerel seçimlerde Ordulular da bizi destekler 'aday ol' derlerse başkanlığa talibim'' dedi.14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından dağıldığı belirtilen Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, genel seçimlerdeki ittifak ortaklarından Demokrat Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı FOX Tv canlı yayınında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini ifade etti.

ADAY OLMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR

Adaylık için tek bir şartı olduğunu ifade eden Enginyurt, "Hep Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olmak gibi bir hayalim var. Bu hayalim de devam ediyor. Şimdi bu hayalimizi, yerel seçimlerde Ordulular da bizi destekler 'aday ol' derlerse; Demokrat Parti, CHP ve İYİ Parti de bir işbirliği yaparsa Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanlığına talibim" dedi.

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KAYNAK: İHA

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