Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu ? Yarışmadan neden ayrıldı?

Survivor 2021'in yayınlanan son bölümüne Cemal Hünal damga vurdu. Bu sezon ünlüler takımında yer alan başarılı oyuncunun fiziksel durumuna ilişkin Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıklamada bulundu. Bu konuşmanın ardından Cemal Hünal'ın yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Programın sıkı takipçileri tarafından olayın detayı araştırılmaya başlandı. Peki Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye mi oldu ? Cemal Hünal yarışmadan neden ayrıldı? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

CEMAL HÜNAL SURVİVORDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde acil durum konseyi düzenlendi. Bu konsey oyuncu Cemal Hünal hakkında beklenmedik o karar verildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi ile Cemal Hünal'ın Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı tarafından açıklanan bu durum karşısından Hünal şu ifadeleri kullandı:

"Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi. Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."

CEMAL HÜNAL YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

Survivor ünlüler takımında yer alan oyuncu Cemal Hünal yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Yarışmanın başlarında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Hünal'ın yaşadığı sağlık problemi dolayısıyla yarışmaya daha fazla devam edemeyeceği ifade edildi. Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, konseyde şu sözleri dile getirdi:

"Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra ise 'çok iyi görmüyorum'. Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pek iç açıcı değil.

Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor."

Bu konuşmanın ardından Cemal Hünal sakatlığı nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilerek adaya veda etti…

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

44 yaşında olan ve 2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir.

Cemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?