Cemal Reşit Rey'de Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Perşembe günü yapılacak Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri pandemi koşullarına uygun olarak 18.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde; şef Orhun Orhon yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası, başarılı genç besteciler Mahir Cetiz ve Cem Oslu’nun yeni bestelerinin dünya prömiyerleri ile Cumhuriyet’in ilk dönem bestecilerinden, ulusal müzik akımının önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin’in Sinfonietta adlı yaylı orkestra eserini seslendirilecek. 97 yıllık geçmişle günümüz arasında köprü kuracak konserde "Anadolu Nefesli Beşlisi" de solist olarak yer alıyor.

Besteci Mahir Cetiz dünya prömiyeri yapılacak olan yaylı çalgılar için yazılmış Aydınlığın Çağrısı adlı eserini “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97’nci yıl dönümünden 1923’teki kuruluş zamanına uzanmaya çalışıyorum” şeklinde ifade ediyor.

Konserde üflemeli beşli, yaylı çalgılar orkestrası ve vurmalı çalgılar için yazdığı "Yolculuk" adlı eserinin dünya prömiyeri yapılacak olan besteci Cem Oslu ise; eserini, savaş zamanında geçen, müziğin ve sevginin hayat zorlaştıkça artan değerini konu alan bir hikâyenin üzerine oluşturuyor.