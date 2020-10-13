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Cemali Sertel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Cemali Sertel, geleceğin Türk yıldızları arasında görülen isimlerden birisi. Peki, Cemali Sertel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Cemali Sertel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Süper Lig takımlarından Başakşehir'de top koşturan Cemali Sertel, Eskişehir altyapısında yetişerek son şampiyon Başakşehir'e yükselmeyi başardı. Türk futbolunda önümüzdeki yıllarda adından söz ettirmesi beklenen Cemali Sertel hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Cemali Sertel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

CEMALİ SERTEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

6 Ocak 2020'de Hatay'da dünyaya gelen Cemali Sertel, sol bek, stoper ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor. 20 yaşındaki genç futbolcu, sol ayaklı olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Futbol kariyerine 2017 yılında Eskişehirspor altyapısında başlayan Cemali Sertel, uzun yıllar Eskişehirspor'un altyapı takımlarında forma giydikten sonra Başakşehir tarafından 500 bin Euro bonservis bedeli ile satın alındı. 

Başakşehir, genç oyuncuyu 1 sezonluğuna Eskişehirspor'a kiralarken bu yaz tekrar Başakşehir kulübüne döndü. Kariyeri boyunca 52 maçta görev alan Cemali Sertel, 3 gol ve 6 asistle oynadı. 

Cemali Sertel, Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giymektedir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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