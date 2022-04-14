Çembalo ne demek, TDK'ya göre Çembalo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çembalo ne demek? Çembalo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çembalo kelimesi. Peki çembalo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çembalo nedir, çembalo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇEMBALO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çembalo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çembalo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre çembalo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klavsen

