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Çember dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi Çember izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Çember dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

Çember dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Polisiye dizisi olan Çember Star TV'de yayınlandı. Dizi severler merakla konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Biz de bunun üzerine Çember dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ÇEMBER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul emniyet müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser’in (Barış Bağcı) önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır.

Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem (Serhat Kılıç)…

Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe (Pelin Akil Altan) …

Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan (Anıl Altan)…

Geçmişlerinde birçok şey yaşamış ve birbirlerinden tamamen farklı olan bu dört kişi tek bir vakada birleşir ve beraber çalışmaya başlar.

ÇEMBER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Barış Bağcı (Başkomiser Barış)

Pelin Akil (Komiser Yardımcısı Ayşe)

Anıl Altan (Komiser Yardımcısı Volkan)

Serhat Kılıç (Komiser Adem)

Melisa Sözen

Sedef Avcı

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