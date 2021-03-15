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Cemi isminin anlamı nedir, Cemi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Cemi isminin anlamı; toplanmış, bütün, hep demektir. Bu içeriğimizde Cemi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Cemi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Cemi isminin anlamı nedir, Cemi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Cemi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Cemi ismi ne demek, Cemi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Cemi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Cemi İsminin anlamı nedir? TDK Cemi anlamı:

Cemi anlamı Türk Dil Kurumu'nda bütün, hep anlamlarında bulunmaktadır.

Cemi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Cemi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Cemi isminin kökeni:

Cemi ismi  Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Cemi ismini 11 kişi kullanmaktadır.

Cemi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Cemi isminin rengi:

Beyaz

Cemi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Cemi isminin Harf Analizi Nedir ?

Cemi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Cemi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Cemi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C : 3

E : 6

M : 16

İ : 12

= 37 Cemi İsminin Numeroloji Toplamı 37’dir.

Cemi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Cemi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Cemi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

C: 3   E: 5   M: 4   İ: 9 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Cemi isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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