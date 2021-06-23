Cemile Taşdemir'in sosyal medya paylaşımı Fatih Altaylı'yı çileden çıkardı! Verdiği yanıt sosyal medyayı salladı!

Sert dilli gazeteci Fatih Altaylı kendisi hakkında yapılan sosyal medya paylaşımına verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Cemile Taşdemir isimli kişi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda," Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunları asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"ADIMI KİRLİ AĞZINIZA ALMAYIN"

Fatih Altaylı ise bu paylaşıma verdiği cevapla gündem oldu. Altaylı söz konusu paylaşıma," Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim, Adımı kirli ağzınıza almayın." cevabını verdi.

TAŞDEMİR: MEDENİYETTEN NASİBİNİ ALMAMIŞ

Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı diğer bir paylaşımda Fatih Altaylı'yı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Belli konulardaki suskunluğunu sordum ama gelen cevap bu. Medeniyetten nasibini almamış barbar bir yaşam formu bile bir kadınla nasıl konuşulmayacağını bilir. Bu hakaretlerin sebebi suçluluk psikolojisi mi? Hadi var mısın mal varlıklarımızı ortaya koyalım"