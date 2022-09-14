Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Baht Oyunu dizisinde aşkları başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrıldığı iddia ediliyor. Peki Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

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