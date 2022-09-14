Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

Baht Oyunu dizisinde aşkları başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrıldığı iddia ediliyor. Peki Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

Emine Özfalcı
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Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

Geçtiğimiz yıl başrolü paylaştıkları Baht Oyunu dizisinde aşk yaşamaya başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Biz de bunun üzerine Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

CEMRE BAYSEL VE AYTAÇ ŞAŞMAZ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sene yayınlanan Baht Oyunu dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Cemre Baysel ile yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz ilişki yaşamaya başlamıştı.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

Dizinin final yapmasının ardından ilişkilerine devam eden çift birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyordu.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

Aytaç Şaşmaz'n sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırması, ayrılık iddialarının ortaya çıkmasına neden olurken Cemre Baysel'in hesabında hala fotoğraflarının duruyor olması akılları karıştırdı.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi?

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