Sosyal medya fenomeni Cemre Demirel, alkollü olduğu canlı yayında yaptığı söylemler nedeniyle dikkat çekti. Bunun üzerine Twitter'da gündem olan Cemre Demirel'in kim olduğu merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Cemre Demirel neden gündem oldu? Cemre Demirel kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularına yanıt verdik...

CEMRE DEMİREL NEDEN GÜNDEM OLDU? CEMRE DEMİREL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medya fenomeni Cemre Demirel, alkollü olduğu canlı yayında “Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimali” meselesi yüzünden sinir krizi geçirip kameraya cinsel organını salladı ve Kılıçdaroğlu ile Erdoğan’a küfretti.

Cemre Demirel ya da internet dünyasına bilinen ismiyle msikkofield, 1989 yılında dünyaya geldi. Babası Ali Demirel'in erken yaşta vefat etmesiyle amcasıyle sıkı bağ kurdu. Amcası Ahmet Demirel'in kültür seviyesinin oldukça iyi olması Cemre Demirel'e de tesir etmiş ve bu blog yazarı ilginç görüşleriyle, fikirleriyle binlerce okuyucunun takip ettiği bir yazar haline gelmiştir. İlluminatı, HAARP ve Elon Musk gibi ilgi çekici konularda yazan Cemre Demirel, esas ününü kimliğini dahi açıklamayarak anonim bir şekilde yürüttüğü michael sikkofield ismindeki blogspotunda kazanmıştır. Ardından geçen yıllarda kendisini geliştiren Demirel, Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Kalemi oldukça kuvvetli olan bu genç adam, "Bir başka din tasavvuf" ve "Piyon: Gercekle basedemiyorsan, yalanlardan bir kule kur" kitaplarını yazmıştır.

CEMRE DEMİREL KANSER Mİ?

Cemre Demirel bir canlı yayın sırasında testis kanserine yakalandığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştır:

"Hiç hesapta yoktu şimdi söyleyeceğim. Biraz kötü bir haber. Ben kanserim, testis kanseriyim. Bir ay önceydi şikayetim, bugün patoloji sonuçları geldi ve kesin kanserim, mix bir kanser. Haftaya sanırım kemoterapim başlayacak. O çok övdüğünüz saçlarım gidecek muhtemelen. Testis kanseri çok ölümcül bir kanser değil. İlk 5 yılda %5 öldürme riski var. Ama riskli olan şey sıçrama. Metastaz yapıp yapmayacağı mesele. O yüzden her şeye karşı kemoterapiye gidilecek."