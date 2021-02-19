Halk arasında soğuk havaların ardından ve bir hafta ara ile düştüğü söylenen cemre düşmesi ne demek? İlk cemre ne zaman düşer 2021? Kullanıcılar tarafından aratılan soruların cevaplarını sizler için araştırdık. Detaylar haberimizin devamında.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre düşmesi halk kültüründe baharın habercisi olarak kabul edilir. 'Ateş, kor, köz' gibi anlamları olan cemrenin halk arasında birer hafta arayla düştüğü söylenir. Cemre düşmesinin soğuk kış günleri ardından havayı, toprağı ve suyu ısıttığı kabul edilir.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

İlk Cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkincisi 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düşecek ve üçüncüsü 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Çetin, "Cemre, ateş anlamında, sıcak anlamında kullanılıyor, kor anlamına geliyor. Sadece kor anlamına mı, sıcaklık anlamına mı, hayır. Eski Yunan felsefecilerinden, İslam felsefecilerinden klasik felsefeye kadar olan her şeyde, bütün felsefi düşünürlerde 4 temel unsur var. Biz buna 'Anasır-ı Erbaa' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından cemre düşmesi ile ilgili bilgilerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, 'İlk Cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkincisi 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düşecek ve üçüncüsü 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek' dedi.