Kırmızı Oda dizisinde 'Süreyya' karakterini canlandıran oyuncu Cemre Melis Çınar Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Çınar muhabirlerin sorularını yanıtlarken 'Süreyya' karakterinin psikolojik olarak yıpratıcı bir tarafı olduğunu söyleyerek "Çok çalıştığım bir karakter oldu, her oyuncunun eline bu kadar iyi bir karakteri oynama fırsatı geçmez o yüzden çok şanslıyım" dedi.

Çınar, "Evet yıpratıcıydı ama Süreyya'nın derin sularında yüzmek bana çok iyi geldi. Başka bir insan formunu bu kadar deneyimlemek benim için çok hoş. Benim için derin bir suydu, güzel bir nefeste çıktım. Tabii ki bir oyuncu olarak o ben olmadığım için benim dışımda bir karakter olduğu için çok etkilenmedim. Oynamak çok keyifliydi" şeklinde konuştu.

"ARKAMDAN 'ALYA' DİYE BAĞIRIYORLAR"

Güzel oyuncu insanların rolü benimsediğini ve yolda arkasından 'Alya' diye bağırdıklarını ifade etti.

Cemre Melis Çınar, sözlerini, "Bir oyuncu olarak izleyicinin tepkisinin bu kadar olumlu olması bu kadar zor ve sayko bir karakteri, nevrotik bir karakteri bu kadar güzel yorumluyor olması benim için de keyifli. İnsanların Süreyya'yı anlaması, bir yerde de kendine ders çıkartmaları benim açımdan keyif verici" şeklinde noktaladı.

CEMRE MELİS ÇINAR KİMDİR?

13 Mayıs 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu, Marmara Üniversitesi Televizyon bölümünde eğitim görmektedir. Birçok tiyatro oyununda oynayan başarılı oyuncu, dans eğitimleri de almıştır.

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Elif, Kaçak Gelinler, Cenaze İşleri, Bir Umut Yeter ve İçimdeki Hazine dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Oyuncu son olarak Yaralı Kuşlar dizisinde rol alacaktır.