Cemşat ne demek, TDK'ya göre Cemşat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cemşat ne demek? Cemşat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cemşat kelimesi. Peki cemşat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cemşat nedir, cemşat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEMŞAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cemşat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cemşat kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre cemşat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basketbolda rakibe yüklenip aniden geri çekilerek ve dönerken zıplayarak atılan şut

