Cengiz Kurtoğlu tartıştığı patrona servis bıçağıyla saldırdı! Gözaltına alınan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi!

Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 'iş insanı' Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, Mustafa Can'a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

CENGİZ KURTOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Bu olayların ardından Cengiz Kurtoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;

"Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın ’Bıçaklı Saldırı’ olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir"