Cengiz Kurtoğlu ve eşi Fatma Kurtoğlu dördüncü doz aşı oldu, vatandaşlara çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası üçüncü doz aşılamanın hatırlatma dozlarını bugünden itibaren yapılacağını bildirmesinin ardından sanatçı Cengiz Kurtoğlu ve eşi Fatma Kurtoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sağlık Müdürlüğüne geldi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel'in eşlik ettiği Kurtoğlu çifti, daha sonra dördüncü doz aşılarını yaptırdılar.

KURTOĞLU: AŞILARINIZI OLUN, SAĞLIKLI KALIN

Salgınla mücadelede en önemli unsurun aşı olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, "Çorlu'da aşılarımızı olduk. İlçe Sağlık Müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım, sağlıklı kalalım. Sizler de aşılarınızı olun, sağlıklı kalın." diye konuştu.

Fatma Kurtoğlu da herkesi aşı olmaya çağırdı.