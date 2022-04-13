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Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İbo Show konuğu Aydın Kurtoğlu merak konusu oldu. Peki Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan  İbo Show programına konuk olan Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

CENGİZ KURTOĞLU'NUN OĞLU AYDIN KURTOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

25 Ocak 1983 Rize doğumlu Aydın Kurtoğlu 39 yaşındadır. Cengiz Kurtoğlu ve Fatma Kurtoğlu'nun oğludur. Orçun adında bir erkek kardeşi, Aylin adında bir kız kardeşi vardır. 1 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Üniversitede işletme okumasının ardından turizm sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. 2013'te babası Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Veliaht yarışmasına katıldı.

Şarkıcı Aydın Kurtoğlu 2008'de Sinem Kurtoğlu ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Poyraz Kurtoğlu adında çocukları bulunuyor.

AYDIN KURTOĞLU ŞARKILARI

"Köle"
"Öptüm"
"Yak"
"Söz"
"Olay Ne" (feat. Murat Joker)
"Gururdan Gömlek"
"Tek"
"Tek (Akustik)"
"Şahsiyet"
"Şahsiyet (Akustik)"
"Zor Sensiz" (Tarık İster ile birlikte)
"Çiçek"
"Afet-i Devran"
"Sayende"
"Sayende (Akustik)"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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