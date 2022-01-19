Cengiz Semercioğlu ile Ertuğrul Özkök arasında 'Bülent Ersoy' anlaşmazlığı! Türk Sanat Müziği şarkıcısı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki görüntülerini Cengiz ile Ahtapot adlı programda tekrar gündeme getiren gazeteci Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök anlaşmazlık yaşadı. Özkök, komutan görevden alındığı için bakanlığa tepki gösterdi. Semercioğlu ise karara destek verdi.

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