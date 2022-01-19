Cengiz Semercioğlu ile Ertuğrul Özkök arasında 'Bülent Ersoy' anlaşmazlığı!
Türk Sanat Müziği şarkıcısı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'deki görüntülerini Cengiz ile Ahtapot adlı programda tekrar gündeme getiren gazeteci Cengiz Semercioğlu ve Ertuğrul Özkök anlaşmazlık yaşadı. Özkök, komutan görevden alındığı için bakanlığa tepki gösterdi. Semercioğlu ise karara destek verdi.
Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler basına yansıyan Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Bülent Ersoy birçok kesimin tepkisini çekmişti.
Tekerlekli sandalyede yağmur altında bulunan şarkıcıya şemsiye tutan Anıtkabir komutanı gelen tepkiler üzerine görevden alınarak Hakkari'ye sürüldü.
ORTAM BİR AN DA GERİLDİ
Bülent Ersoy'un olay olan görüntüsünü tv100'deki Cengiz İle Ahtapot programında değerlendiren Cengiz Semercioğlu ile Ertuğrul Özkök bu konuda anlaşmazlık yaşadı.
Ertuğrul Özkök, Milli Savunma Bakanlığı'nın komutanı görevden almasına tepki gösterirken ; Cengiz Semercioğlu bu durumun normal olduğunu söyledi.
TV 100 stüdyolarında Özkök ile Semircioğlu arasında Bülent Ersoy gerilimi yaşandı.
Anıtkabir'de Bülent Ersoy'un şemsiyesini tutan albay görevden alındı!