Cengiz Ünder yine asist yaptı, Leicester City, Braga karşısında farka koştu!
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 3. hafta maçları tamamlandı. Leicester City'de forma giyen Cengiz Ünder, Braga maçına ilk 11'de başladı ve bir asist yaptı.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Leicester City konuk ettiği Sporting Braga'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.
Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 47. dakikada Kelechi Iheanacho, 67. dakikada Dennis Praet ve 78. dakikada James Maddison kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder 62 dakika sahada kalırken, 1 asist katkısı yaptı.
Leicester City bu sonuçla birlikte grupta puanını 9'a çıkarıp liderliğe yerleşirken, Braga ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
Leicester City, Avrupa Ligi'nde 4'üncü maçında Braga deplasmanına gidecek. Karşılaşma 26 Kasım tarihinde oynanacak.