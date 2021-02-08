Cenk Tosun Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı!

Süper Lig'de ara transfer döneminin son saatlerinde Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Cenk Tosun, eski takımıyla yeniden buluştu. Basına kapalı yapılan ve 1.5 saat süren idmanın tamamında takımla birlikte çalışan Cenk Tosun, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde hafta içi oynanacak olan Türkiye Kupası maçında sahada olabilecek.

Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

1.5 saat süren idmanda pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (9 Şubat) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.