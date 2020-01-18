Cenk Tosun, ilk golünü Manchester City'e attı!
İngiltere Premier Lig'de yer alan Crystal Palace takımında performans gösteren başarılı temsilcimiz Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başladı. Tosun, ilk golünü Manchester City'e atmış oldu.
Yurt dışındaki temsilcimiz, gururumuz Cenk Tosun ilk golünü kaydetti.
Milli futbolcu Cenk Tosun, Crystal Palace kariyerine hızlı başladı.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace deplasmanda Manchester City'e konuk oldu. Golcü yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı. Cenk 39. dakikada takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetti.
Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu, arka direk bölgesinde kafayla diğer direk önüne dolduruldu. Cenk Tosun bombeli gelen topu kafayla uzak köşe dibine bıraktı.
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