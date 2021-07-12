Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), milyonlarca internet ve GSM hattı kullanıcısını kapsayan önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu duruma göre, faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi takdirde, bilgilendirme dahilinde abonenin hattı ya da interneti kısıtlanabilecek ya da öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilecek.

İNTERNET BAĞLANTI HIZI KISITLANDIRILACAK

Düzenlemeyle birlikte faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, abonenin bilgilendirilerek iletişimin kısıtlanma tedbiri uygulanacak.

GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numaraları haricinde, kullanıcı hattının giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile gerçekleşecek. Abone hattının, acil arama hizmetleri hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.

AÇMA KAPAMA BEDELİ

Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan kısa bir süre önce kullanıcı sesli mesaj, mesaj ve arama yoluyla bilgilendirilecek. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için en az yedi gün önceden borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alınacak açma kapama ücreti aboneye bildirilecek.