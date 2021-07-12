Aşkın Tarifi 6. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 6. bölüm canlı izleMariama isminin anlamı nedir, Mariama ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kahraman Babam 6. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 6. bölüm canlı izleTuzlalı sporculardan büyük başarı! Boks Şampiyonası'na damga vurdularCep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyorDGS'de büyük skandal: Sınav iptal mi edildi? Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday gözaltına alındı!Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları! Hasarlı binalar yıkılıyorÇin'de otel çöktü, zamana karşı yarış başladı! Ölü, yaralılar ve enkaz altında kalanlar varMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...12 Temmuz 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

BTK telefon faturalarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitmek için harekete geçti. Faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde aboneye bilgi verilerek duruma göre hatta ya da internete kısıtlama uygulanacak.

Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), milyonlarca internet ve GSM hattı kullanıcısını kapsayan önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu duruma göre, faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi takdirde, bilgilendirme dahilinde abonenin hattı ya da interneti kısıtlanabilecek ya da öncelikle kısıtlanma tedbiri uygulanmak üzere durdurulabilecek.

Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

İNTERNET BAĞLANTI HIZI KISITLANDIRILACAK

Düzenlemeyle birlikte faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, abonenin bilgilendirilerek iletişimin kısıtlanma tedbiri uygulanacak.

GSM'de abone hattının acil arama hizmeti ve işletmeci müşteri hizmetleri numaraları haricinde, kullanıcı hattının giden aramalara ve kısa mesajlara kapatılması kısıtlanma olarak tanımlanırken, internette ise bu bağlantı hızının düşürülmesi ile gerçekleşecek. Abone hattının, acil arama hizmetleri hariç olmak üzere, gelen ve giden aramalar ile kısa mesajlara kapatılması ve internet erişim hizmetlerinin sona erdirilmesi ise durdurulma olarak uygulanacak.

Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

AÇMA KAPAMA BEDELİ 

Hizmet kısıtlanmadan veya durdurulmadan kısa bir süre önce kullanıcı sesli mesaj, mesaj ve arama yoluyla bilgilendirilecek. Açma kapama ücreti uygulanacak durumlar için en az yedi gün önceden borcun ödenmemesi halinde kısıtlama ya da durdurma işleminin yapılacağı tarih bilgisi ve alınacak açma kapama ücreti aboneye bildirilecek. 

Cep telefonu faturasını vaktinde ödemeyenlerin dikkatine! BTK düzenlemeye gidiyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT