Cep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Gece saatlerinde, Bursa’nın Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi’nde Şenol Y., cep telefonuyla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle Şenol Y., yatak odasında bulunan bulunan pompalı tüfekle, Songül Ü.'yü vurdu.

Bacağından ve karnından yara alan Songül Ü., yere yığıldı.

VURDUKTAN SONRA PİŞMAN OLDU

Şenol Y.,, sevgilisi Songül Ü.'nün acı içinde kıvrandığını görünce pişman oldu ve ambulansı arayarak yardım istedi.

Yaralı Songül Ü. olay yerine gelen sağlık ekiperi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli Şenol Y., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Şenol Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde bir aydır evde olduklarını ve sevgilisinin elinden telefonun düşmediğini bu yüzden de aldatıldığını düşündüğünü söyleyen Şenol Y.,"Kavga etmeye başladık, daha çok şüphelenince ateş ettim.” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.