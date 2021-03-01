1 Mart Pazartesi Bim kataloğu | 1 Mart 2021 BİM katalog | Fakir mini tost makinesiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 1 Mart 2021Gurur Şenel kimdir? Olayı nedir? Gurur Şenel tutuklandı mı?Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Gözlerimi açtım VolkanCep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurduÇiğ köfte "acılı" diye çalışanı darbetti, serbest bırakılınca sosyal medya ayaklandıIsparta'da genç kıza taciz iddiası köyü ayağa kaldırdı!Ankara'da eski koca dehşeti! Boşandığı erkek tarafından sokak ortasında bıçaklandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimiMeteoroloji'den Marmara dahil bir çok bölge için uyarı: Kar geri geldi!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Cep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Bursa'da bir kişi sevgilisini, telefonla çok oynadı diye tartışarak pompalı tüfekle yaraladı.

Cep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Gece saatlerinde, Bursa’nın Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi’nde Şenol Y., cep telefonuyla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesiyle Şenol Y., yatak odasında bulunan bulunan pompalı tüfekle, Songül Ü.'yü vurdu.

Bacağından ve karnından yara alan Songül Ü., yere yığıldı.

VURDUKTAN SONRA PİŞMAN OLDU

Şenol Y.,, sevgilisi Songül Ü.'nün acı içinde kıvrandığını görünce pişman oldu ve ambulansı arayarak yardım istedi.

Yaralı Songül Ü. olay yerine gelen sağlık ekiperi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli Şenol Y., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

ALDATILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Şenol Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde bir aydır evde olduklarını ve sevgilisinin elinden telefonun düşmediğini bu yüzden de aldatıldığını düşündüğünü söyleyen Şenol Y.,"Kavga etmeye başladık, daha çok şüphelenince ateş ettim.” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurduCep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurduCep telefonu yüzünden pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT