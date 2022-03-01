Çepel ne demek, TDK'ya göre Çepel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çepel ne demek? Çepel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çepel kelimesi. Peki çepel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çepel nedir, çepel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇEPEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çepel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çepel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kir, bulaşık, çamur, pislik

- Ürüne karışmış yabancı madde

- Çalı çırpı

- Bozuk, kapalı (hava)



ÇEPEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Üzümün çepelini ayıkladı.

- Şu saatte kar yağıyordur, daha fenası hava çepeldir, sokaklar çamurludur.

