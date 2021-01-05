2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının artmasının ardından 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere araç muayene ücretlerinin ücretleri de değişti. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2021

Buna göre KDV dahil olarak otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin 2020 yılında yapılan muayenelerinde vatandaşlardan alınan 462,56 TL ücret, 2021 yılında 503,86 TL olarak uygulanacak.

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için 2020 yılında 342,2 TL olan tutar, 2021 yılında 372,88 TL'ye yükseldi.

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisikletler için 174,64 TL olan ücret 2021'de 189,98 oldu.

Araç muayene ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

TÜVTÜRK'ün internet sitesinde araç muayene ücretlerine ilişkin şu bilgilendirme yer alıyor:

"2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir. Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,

Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,

Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,

bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır."