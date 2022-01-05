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Cerbeze ne demek, TDK'ya göre Cerbeze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cerbeze kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cerbeze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cerbeze nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cerbeze kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cerbeze ne demek, TDK'ya göre Cerbeze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cerbeze ne demek? Cerbeze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cerbeze kelimesi. Peki cerbeze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cerbeze nedir, cerbeze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CERBEZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cerbeze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cerbeze kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cerbeze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel konuşma
- Beceriklilik, girginlik
- Kurnazlık, hilekârlık

CERBEZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aldıracak bir şey olmadığını cerbezesiyle tekrar etti.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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