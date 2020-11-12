Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kaç yaşında? Ceren Hindistan kızının adı ne? Ceren Hindistan dizileri ?
Evlilik ve boşanma süreci geçiren güzel oyuncu bir süre magazin dünyasında yer etmişti. Kızının velayeti ile tekrar gündeme gelen Ceren Hindistan'ın hayatı merak konusu oldu. Ceren Hindistan kızının adı ne? Ceren Hindistan dizileri ? Ceren Hindistan kaç yaşında? Soruları araştırılmaya başladı. Peki Ceren Hindistan kimdir?
Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üstüne çeken güzel oyuncu Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kızının adı ne? Ceren Hindistan dizileri ? Ceren Hindistan kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtları...
CEREN HİNDİSTAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Ceren Hindistan 27 Şubat 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden biri oldu. Birçok film ve dizide yer alan güzel oyuncu pek çok projede yer almıştır.
CEREN HİNDİSTAN'IN KIZININ İSMİ?
Ceren Hindistan'ın 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan'la ilişkiye başlamış ve ikilinin 25 Temmuz 2015 yılında Arya Rima isminde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Hindistan sevgilisi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016'da ayırdı.
CEREN HİNDİSTAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2014 - Aşktan Kaçılmaz
2013 - Muhteşem Yüzyıl
2012 - Babalar Ve Evlatlar
2010 - Saklı Hayatlar
2009 - 2010 - Sakarya Fırat
2009 - Ah Kalbim
2008 - Baba Ocağı
2007 - Senin Uğruna
2007 - Fedai