Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kaç yaşında? Ceren Hindistan kızının adı ne? Ceren Hindistan dizileri ?

Güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üstüne çeken güzel oyuncu Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kızının adı ne? Ceren Hindistan dizileri ? Ceren Hindistan kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtları...

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ceren Hindistan 27 Şubat 1989'da Ankara'da dünyaya geldi. Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden biri oldu. Birçok film ve dizide yer alan güzel oyuncu pek çok projede yer almıştır.

CEREN HİNDİSTAN'IN KIZININ İSMİ?

Ceren Hindistan'ın 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan'la ilişkiye başlamış ve ikilinin 25 Temmuz 2015 yılında Arya Rima isminde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Hindistan sevgilisi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016'da ayırdı.

CEREN HİNDİSTAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 - Aşktan Kaçılmaz

2013 - Muhteşem Yüzyıl

2012 - Babalar Ve Evlatlar

2010 - Saklı Hayatlar

2009 - 2010 - Sakarya Fırat

2009 - Ah Kalbim

2008 - Baba Ocağı

2007 - Senin Uğruna

2007 - Fedai